Bonelli: La democrazia non si esporta con le bombe Roma, 21 giu. (askanews) - "La democrazia non si esporta con le bombe. No al riarmo, l'Italia non deve essere colonia di Trump e di Netanyahu". Così Angelo Bonelli deputato AVS - co-portavoce Europa Verde, partecipando alla manifestazione nazionale Stop Rearm Europe 'No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo' che si tiene a Roma. "Portare la spesa militare al 5% del PIL per rispondere alle richieste della NATO è una scelta gravissima che punta a militarizzare il bilancio pubblico, sacrificando scuola, sanità, ambiente e diritti sociali sull'altare della guerra. Non è difesa: è sottomissione all'economia di guerra che genera insicurezza e impoverisce il Paese" ha spiegato Bonelli.