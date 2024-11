Bonelli (Avs): "A Meloni da padre dico che ruba futuro a generazioni" Roma, 13 nov. (askanews) - "Oggi Avs presenta la sua manovra economica che parla di giustizia sociale e di giustizia ambientale, quello che non vuole fare Giorgia Meloni". Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, incontrando i giornalisti davanti a Montecitorio. "Quello che dice Giorgia Meloni sono solo bugie. Oggi la premier ha detto che da mamma, sulla crisi climatica, vuole pensare alla propria figlia per un futuro migliore. Ecco io, parlando da padre, dico a Giorgia Meloni che sta rubando il futuro alle generazioni che verranno. Questo governo ha detto 'no' alla legge sul restauro della natura, 'no' al regolamento sui pesticidi per eliminare i veleni dai cibi degli italiani, e sono solo 'no' su 'no'. Noi vogliamo una manovra economica che faccia pagare a chi ha più risorse. La bugia sugli extra profitti delle banche che, in realtà sono un'anticipazione sulle tasse, la dice lunga su come è costruita questa manovra. In Italia ci sono 73 persone che hanno un patrimonio di 301 miliardi di euro: diano loro un contributo e non i pensionati a cui è stata fatta un'elemosina di 10 centesimi al giorno", ha sottolineato. "La nostra proposta? Levare il tetto di spesa alla sanità per assumere più medici e meno armi. La nostra proposta? Via il Ponte sullo Stretto di Messina, utilizziamo i 14 miliardi di euro per finanziare il trasporto pubblico e la difesa del suolo", ha aggiunto Bonelli. "Tassare gli extra profitti per aumentare i salari in questo Paese perché la povertà ha raggiunto livelli, come ha detto ieri la Caritas, assolutamente insostenibili. Ci sono 5,7 milioni persone povere".