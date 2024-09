Bombardieri (Uil): dobbiamo arrivare a zero morti sul lavoro Venezia, 18 set. (askanews) - Arrivare a "zero morti" sul lavoro; questo l'obiettivo del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bomabardieri, che a Venezia ha partecipato a una manifestazione per i morti sul lavoro, che ha visto sfilare sul canale della Giudecca 101 bare, simbolo dei 101 morti sul lavoro nel 2023 nella Regione Veneto. "Il nostro percorso di sensibilizzazione sui temi della sicurezza sul lavoro continua - ha spiegato il leader della Uil - siamo qui oggi per ricordare che ci sonso stati 101 morti l'anno scorso in Veneto che hanno bisogno di attenzione, di essere ricordati, di interventi, intanto per la famiglie che sono rimaste". "Noi continuiamo a dire che serve un'operazione culturale, per far ricordare a chi questi morti non li ha visti e non li vede, che c'è un tema che riguarda il rispetto della vita e delle dignità. Continueremo a farlo, perché il tema della sicurezza del lavoro e della dignità del lavoro è della vita è per noi primario. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare a zero morti sul lavoro", ha concluso.