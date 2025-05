Bombardamento israeliano su una scuola a Gaza: almeno 30 i morti Gaza, 26 mag. (askanews) - Almeno 30 persone, tra cui anche bambini, sono state uccise nel bombardamento israeliano di una scuola che ospitava sfollati a Gaza nel quartiere al Daraj di Gaza City e che era stata trasformata in un rifugio. Le Forze di difesa israeliane (IDF) e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno affermato che il raid mortale aveva come obiettivo un complesso di raccolta informazioni. "Il comando e centro di controllo veniva utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di eseguire attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell'IDF", ha dichiarato l'esercito lunedì, aggiungendo che il complesso era impiegato sia da Hamas sia dalla Jihad islamica. L'IDF ha anche sostenuto che "sono state adottate numerose misure per ridurre al minimo il rischio di danni ai civili" nella scuola, incolpando Hamas di utilizzare i civili come "scudi umani."