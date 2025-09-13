Bolsonaro vestito da galeotto, il cartonato spopola a Rio de Janeiro Milano, 13 set. (askanews) - Jair Bolsonaro con look da galeotto, divisa a strisce, dietro sbarre e la scritta: Bolsonaro in carcere senza amnistia. Per le strade di Rio de Janeiro, un cartonato dell'ex presidente brasiliano è preso d'assalto per selfie e foto ricordo da chi celebra la sua condanna. Il leader di estrema destra è stato riconosciuto colpevole di aver pianificato un colpo di stato dopo la sconfitta elettorale del 2022 e condannato a 27 anni di carcere in un processo storico che ha diviso la nazione.