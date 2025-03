Bolsonaro si difende: le accuse contro di me sono gravi e infondate Milano, 26 mar. (askanews) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che sarà processato per tentato colpo di stato dopo la mancata rielezione nel 2022 alle presidenziali contro Lula, ha dichiarato che "le accuse sono molto gravi e infondate". "Sembra che ci sia qualcosa di personale contro di me", ha detto ai giornalisti fuori dal palazzo del Senato a Brasilia. Jair Bolsonaro rischia una pena complessiva fino a 40 anni di carcere.