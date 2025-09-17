Bolsonaro in ospedale, il figlio: è stabile ma non ha bell'aspetto Brasilia, 17 set. (askanews) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per un tentato colpo di Stato e ai domiciliari, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. La notizia è stata data dal figlio, il senatore Flavio Bolsonaro, che sui social ha detto che si è sentito male a casa, descrivendo la situazione come "un'emergenza". Scortato dalla polizia fino all'ospedale DF Star di Brasilia, è in osservazione. Il figlio ha poi dichiarato: "Aveva forte vomito, vertigini e pressione molto bassa. Grazie a Dio, Michelle riferendosi alla moglie di Bolsonaro era lì con lui ed è riuscita a portarlo qui velocemente. È stabile, ma non ha un bell'aspetto. È molto disidratato". Flavio Bolsonaro ha attribuito il malessere allo stress. Il leader di estrema destra, 70 anni, è stato condannato per aver orchestrato un colpo di stato dopo la sua sconfitta nelle elezioni del 2022 per rovesciare il rivale di sinistra Luiz Inàcio Lula da Silva. Gli avvocati hanno annunciato ricorso. "Non serve nemmeno essere un medico per capire che gran parte di ciò che sta passando in questo momento è psicologico", ha aggiunto il figlio. "Lasciate che il presidente Bolsonaro si riprenda almeno, visto che non ha avuto nemmeno la possibilità di riprendersi dopo l'ultima operazione. Tutto ha un limite, tutto ha un limite". Bolsonaro si era recato in ospedale pochi giorni fa per rimuovere alcune lesioni cutanee. Il suo medico aveva detto che l'ex leader brasiliano, che ha subito diverse operazioni negli ultimi anni a causa delle complicazioni dell'accoltellamento all'addome del 2018, era "abbastanza debole" e aveva sviluppato una leggera anemia, "probabilmente a causa di una cattiva alimentazione nell'ultimo mese".