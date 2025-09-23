Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
VideoBologna, una mostra sull'universo femminile nei dipinti dell'800
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Bologna, una mostra sull'universo femminile nei dipinti dell'800

Bologna, una mostra sull'universo femminile nei dipinti dell'800

Bologna, 23 set. (askanews) - Quaranta dipinti e disegni di autori italiani e francesi dell'800 e '900 per raccontare l'universo femminile attraverso i volti, gli sguardi, gli atteggiamenti, i corpi, gli usi e i costumi. È la mostra "L'altra metà del cielo", allestita alla Galleria De' Fusari di Bologna. "Noi - ha detto ad askanews Vincenzo Nascetti, da 28 anni alla guida della galleria - esordimmo con un catalogo 25 anni fa che era dedicato al ritratto maschile. C'erano 15 ritratti di uomini a colori e una sola donna, che era la moglie di uno di loro, in bianco e nero. Fu una scelta voluta perché la mostra si intitolava 'Il suo ritratto maschile. Somiglianza e interpretazioni'. Da allora mi sono ripromesso di farne una anche sulle donne". L'esposizione esplora diversi ambiti della vita femminile, e anche diverse tipologie di pittura, per creare un quadro il più ampio e sfaccettato possibile, ma anche di coinvolgere il visitatore in un'esperienza di scoperta. "La donna - ha aggiunto Nascetti - l'abbiamo scelta nel ritratto, l'abbiamo scelta nel nudo, l'abbiamo scelta nelle scene di genere, cercando di cogliere, soprattutto per quanto riguarda i primi due aspetti, il lato psicologico. E vorremmo che l'osservatore non si fermasse soltanto a questo, ma usasse l'opera d'arte come uno specchio verso se stesso. Ed è qui che poi l'opera d'arte ha la sua valenza superiore e più importante. Il fatto che personalmente ogni persona declina in modo esclusivo quello che sta vedendo". Tra i dipinti in mostra anche "La prova del vestito" del bolognese Gaetano Palazzi, dipinto ritrovato che documenta aspetti quotidiani della vita femminile nell'Ottocento.