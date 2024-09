Bologna, presentato nuovo spazio di rigenerazione urbana in DumBO Bologna, 18 set. (askanews) - È stato presentato a Bologna il nuovo spazio di rigenerazione urbana presso il Distretto urbano multifunzionale di Bologna (DumBO). L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto Costellazioni di Negroni Salumi, ha restituito alla città un luogo aperto e fruibile da tutti, nel quale convivono arte, sport e socialità. Il progetto Costellazioni di Negroni è nato per offrire spazi di condivisione e occasioni di collaborazione alle nuove generazioni e favorire iniziative e ricadute positive sui territori e sulla comunità locale, in un'ottica di rinnovamento culturale, sociale e ambientale. Claudia Ferrari, Responsabile Marketing di Negroni Salumi, ha introdotto il progetto 'Costellazioni' di Negroni Salumi: "Costellazioni si ispira all'astrologia e, come un insieme di stelle, crea aggregazione tra i giovani per illuminare le giovani menti e i talenti che rappresentano il motore del cambiamento del nostro territorio. La peculiarità del progetto di quest'anno è la rigenerazione urbana con l'obiettivo di ricreare un luogo polivalente, iconico e di riferimento per le diverse generazioni. All'interno dello spazio, che hanno voluto chiamare Salotto Verde, è presente un'agorà centrale che ospiterà varie iniziative a seconda dei bisogni e delle attività". Tramite una Call for ideas nazionale è stato scelto il progetto vincitore, realizzato dalle tre giovani architette Carlotta Trippa, Elisabetta Pettazzoni e Chiara Troisi, e valutato da un team di esperti: l'architetto di fama internazionale, Mara Servetto, il sociologo e fondatore di Future Concept Lab, Francesco Morace, e i 'narratori digitali' di Costellazioni, Martina Socrate e Nikola Greku, insieme ai rappresentanti di DumBO e del Marchio della Stella. L'architetto Mara Servetto ha dichiarato: "Oggi è necessario ripensare alle nostre città definendo nuovi luoghi di accoglienza e inclusività Questo progetto risponde a questa domanda emergente che sta diventando sempre più importante per la costruzione delle nostre città future. Con semplicità, all'interno del Salotto Verde, è stato dato spazio ad attività diverse tra loro, ma che sono in dialogo tra di loro". L'architetto Carlotta Trippa, invece, ha illustrato il concept su cui è stata basata la realizzazione del progetto: "L'idea del Salotto Verde nasce da una riflessione teorica sul rapporto tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Siamo abituati a concepirli come due realtà separate tra loro, ma in realtà ci sono molti elementi di comunicazione tra queste due sfere. Pertanto abbiamo studiato come trasportare elementi di quotidianità domestica in un contesto aperto, collettivo e fruibile". Stimolare convivialità ed inclusione in un contesto accogliente: è questa la mission del nuovo Salotto Verde all'interno di DumBO, un luogo aperto a tutti, con un occhio dedicato alle nuove generazioni, che dopo la sua riqualificazione ospita al suo interno attività sportive, arte e comfort.