Bollette, Conte(M5s): decretino da 3 miliardi, una cosa ridicola Roma, 28 feb. (askanews) - "Il governo ha appena adottato un decretino di 3 miliardi, è una cosa ridicola. Nello stesso momento in cui l'Istat ha certificato un aumento vertiginoso del carrello della spesa. Ma si rendono conto delle difficoltà delle famiglie, delle imprese... Ma in che mondo vivono?". Lo ha detto Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti sotto alla sede M5s a Roma. "E - ha aggiunto - stanno programmando nello stesso tempo un aumento delle spese militari sino a 20 miliardi. Ritroviamoci il 5 aprile a Roma, diciamo no a questo governo: fermatevi. Non vogliamo l'Italia in bolletta".