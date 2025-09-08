Bolle e la magia del "Ballo in Bianco", edizione record per OnDance Milano, 8 set. (askanews) - Edizione da record per OnDance a Milano; la festa della danza ideata da Roberto Bolle, quest'anno ha visto oltre 12mila persone partecipare attivamente almeno a una delle decine di attività danzanti, almeno 30.000 sono stati i visitatori, oltre 12.000 "attivi". Per questa edizione - nelle immagini il tradizionale Ballo in Bianco, la lezione alla sbarra più grande del mondo che ha attirato 2.200 persone da tutta Italia e non solo (era presente anche una delegazione dall'Australia) - nuova location all'Arco della Pace, 32 openclass aperte a tutti per provare ogni genere di danza, dalla mattina presto fino alla sera, 4 talk sulla danza con ospiti e 3 serate danzanti che hanno attirato migliaia di persone, con la novità del Ballo in Rosso, infine un workshow finale con giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Un inno alla danza che si è sviluppato quest'anno intorno al tema "Danza e sport" con inclusione nel calendario degli eventi dell'Olimpiade Culturale Milano Cortina.