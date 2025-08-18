Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoBolivia, l'ex presidente Morales accusa il governo di Arce di frode
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Bolivia, l'ex presidente Morales accusa il governo di Arce di frode

Bolivia, l'ex presidente Morales accusa il governo di Arce di frode

"Hanno vinto le elezioni presidenziali con schede nulle"