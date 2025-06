Bocciata in Israele la mozione per sciogliere la Knesset Roma, 12 giu. (askanews) - Bocciato il disegno di legge promosso dall'opposizione per sciogliere la Knesset, il parlamento israeliano, nato dalle tensioni emerse nella coalizione di governo su una bozza di legge per la coscrizione obbligatoria per gli ultraortodossi: la mozione ha ottenuto 61 voti contrari e 53 favorevoli, "garantendo alla coalizione del premier Benjamin Netanyahu almeno un'altra settimana di sopravvivenza politica". Lo scorso anno, una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia ha annullato l'esenzione dal servizio militare per gli uomini ultraortodossi, innescando le pressioni su Netanyahu dei partiti ultraortodossi della coalizione di governo per l'adozione di una legge che esenta gli studenti delle yeshivah. Poco prima del voto in aula, i rappresentanti dei partiti ultraortodossi hanno dichiarato che avrebbero votato contro lo scioglimento della Knesset, annunciando di aver raggiunto "intese sui principi della Legge per la Preservazione dello Status degli Studenti delle Yeshiva".