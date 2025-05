"Blue Monday" è il nuovo brano pop elettronico di SindroMe Roma, 9 mag. (askanews) - Esce venerdì 9 maggio "Blue Monday", il nuovo brano pop elettronico di SindroMe nato dalla collaborazione con Zibba che ne ha curato la produzione artistica, distribuito da Altafonte. SindroMe (confluenza di sintomi) tra psicologia e musica, tra ascolto e narrazione di sé, dopo un lungo percorso artistico e personale, spalanca le ali scegliendo vento e direzione. Un pezzo che traccia la nuova rotta per una cantautrice che oggi si mostra senza trucco o giri di parole: "In Blue Monday, c'è più verità, ci sono io, semplicemente. Sara sta mano nella mano con SindroMe, che sa aspettarla, camminare insieme, perché, insieme, sono la mia storia. Ci siamo trovati in studio e in pochissimo tempo, grazie ad un'intesa artistica forte, mi sono sentita immediatamente 'a casa'. Questo pezzo senza questa connessione, probabilmente non sarebbe mai stato scritto. Blue Monday racconta la fine di una relazione ed il loop emotivo in cui si finisce poi, tra il ricordo di quello che c'è stato e la consapevolezza che quei 'domiciliari' non fossero giusti per me".