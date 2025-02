Blitz anti mafia contro Santapaola-Ercolano, arrestato deputato Ars Catania, 24 feb. (askanews) - Una operazione del Ros dei Carabinieri ha scardinato l'assetto delle famiglie mafiose siciliane Santapaola-Ercolano, ricostruendo organigramma, illeciti e anche connivenze con le istituzioni pubbliche. In tutto sono 19 le persone arrestate nel Catanese e a Bologna, in una operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che ha coinvolto oltre 100 militari. Le accuse, a vario titolo, vanno da delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori, scambio elettorale politico mafioso. Tra gli arrestati c'è Giuseppe Castiglione, deputato dell'Assemblea regionale Siciliana, presidente del gruppo Popolari e Autonomisti. Secondo gli inquirenti, nel 2022 "Castiglione avrebbe accettato la promessa di voti, promettendo a sua volta la realizzazione degli interessi della associazione mafiosa, tra gli altri l'affidamento di lavori pubblici e servizi pubblici connessi alla gestione del Cimitero di Catania". Castiglione venne poi eletto ed entrò nella Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Ars.