Blitz a Napoli, colpo a due clan di Camorra: 24 misure cautelari Roma, 15 apr. (askanews) - Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli: eseguita una misura cautelare su richiesta della Dda partenopea a carico di 24 indagati (15 destinatari di custodia cautelare in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 3 di misure interdittive dell'attività imprenditoriale), ritenuti gravemente indiziati di appartenere a due organizzazioni di tipo mafioso, i Troncone e i Frizziero, nei quartieri napoletani di Fuorigrotta e Chiaia (zona Torretta), dedite al traffico di sostanze stupefacenti, alla detenzione di armi, alle estorsioni e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.). Le indagini del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno documentato l'operatività dei due clan nei quartieri occidentali del capoluogo campano e ricostruito numerosi episodi di estorsione, nei confronti di esercizi pubblici e di persone dedite allo svolgimento di attività illecite (spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando di sigarette e parcheggiatori abusivi). Dalle indagini sarebbero emerse anche le prove dei versamenti, con cadenza settimanale, di somme di denaro a titolo di "controprestazione" per l'esercizio delle attività illecite. Secondo gli inquirenti della Dda, è stato anche riscontrato, da parte del clan dei Troncone, il reimpiego dei proventi delle attività di contrabbando e spaccio nell'acquisto di barche intestate in modo fittizio e poi noleggiate attraverso una società di Nisida. Accertato inoltre, l'ingresso occulto e l'utilizzo di cellulari in alcune strutture detentive.