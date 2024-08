Blinken in Israele: forse ultima opportunità per chiudere la guerra Tel Aviv, 19 ago. (askanews) - Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken è arrivato domenica sera a Tel Aviv per favorire un accordo su cessate-il-fuoco a Gaza e la restituzione degli ostaggi. È un "momento decisivo" nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, ha dichiarato incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog. Si tratta, ha continuato, "probabilmente della migliore, forse dell'ultima opportunità" anche per riportare a casa gli ostaggi. Blinken ha anche detto che è "il momento di assicurarsi che nessuno prenda misure che potrebbero far deragliare questo processo. Stiamo lavorando per garantire che non ci sia escalation, che non ci siano provocazioni, che non ci siano azioni che in alcun modo possano allontanarci dal raggiungimento di questo accordo, o, per quella materia, che possano intensificare il conflitto in altri luoghi e a una maggiore intensità". Lo stesso capo della diplomazia americana poi si recherà al Cairo dove questa settimana dovrebbe tenersi un secondo ciclo di colloqui.