Blinken "fiducioso" che tregua Israele-Hamas entri in vigore domenica Washington, 16 gen. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è detto "fiducioso" che l'accordo annunciato ieri in serata fra Israele e Hamas per un cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza entri in vigore come previsto domenica. Blinken ha parlato in conferenza stampa a Washington. "Sì, sono fiducioso - ha detto - e mi aspetto pienamente che l'attuazione abbia inizio, come abbiamo detto, domenica. Non è esattamente sorprendente che in un processo, in un negoziato che è stato così impegnativo e così difficile, ci possa essere qualche cosa in sospeso. La stiamo risolvendo in questo momento".