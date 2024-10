Blinken: da Lavrov non ho sentito nulla di nuovo su guerra in Ucraina Vientiane, 11 ott. (askanews) - Niente di nuovo dalla Russia sulla guerra in Ucraina,"purtroppo". Così il segretario di Stato americano Antony Blinken ha risposto alle domande se avesse parlato con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in occasione della (rara) co-presenza dei due a Vientiane, in Laos, dove sia gli Stati Uniti che la Russia sono stati invitati al vertice dei paesi del Sudest asiatico (Asean). "Per quanto riguarda il ministro Lavrov - ha detto Blinken in una conferenza stampa - non abbiamo parlato direttamente, ma ero nella stanza quando lui ha fatto il suo intervento a nome della Russia. Lui era nella stanza quando io ho fatto il mio intervento a nome degli Stati Uniti, quindi penso che si possa dire che ci siamo capiti. Non ho sentito nulla di nuovo, purtroppo".