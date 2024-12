Blinken attacca Lavrov per l'escalation russa in Ucraina Malta, 5 dic. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accusato il suo omologo russo Sergei Lavrov di diffondere uno "tsunami di disinformazione" e incolpa Mosca per l'escalation della guerra in Ucraina, al vertice dell'OSCE a Malta. "Si tratta del progetto imperiale del signor Putin di cancellare l'Ucraina dalla mappa".