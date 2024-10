Blinken: 8mila soldati nord coreani nella regione di Kursk Milano, 31 ott. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che circa 8.000 soldati nordcoreani hanno raggiunto la regione di confine russa di Kursk e sono pronti a combattere contro le forze ucraine nei prossimi giorni. "Non abbiamo ancora visto queste truppe schierarsi in combattimento contro le forze ucraine, ma ci aspettiamo che ciò accada nei prossimi giorni", ha detto Blinken in una conferenza stampa dopo i colloqui tra Stati Uniti e la Corea del Sud.