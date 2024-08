Blackout Venezuela, timelapse di Caracas che precipita nell'oscurità Caracas, 31 ago. (askanews) - La capitale Caracas e diversi Stati del Venezuela sono rimasti senza elettricità a causa di quello che il governo del presidente Nicolas Maduro ha definito un "sabotaggio elettrico". Nelle immagini, la metropoli scivola nell'oscurità con soltanto poche luci che restano accese dopo il tramonto. "Alle 4:50 di mattina di oggi, venerdì 30 agosto, siamo stati nuovamente vittime di un sabotaggio elettrico che ha avuto un impatto su diversi Stati del paese, tra cui la Grande Caracas", ha detto il ministro della Comunicazione, Freddy Nanez, precisando in un messaggio alla stampa che le autorità sono al lavoro "per ripristinare il servizio". In un intervento televisivo Maduro ha parlato di un "attacco fascista pieno di odio" da parte dell'opposizione politica.