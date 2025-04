Blackout anche in Portogallo, a Lisbona stazioni chiuse Lisbona, 28 apr. (askanews) - Immagini da Lisbona, in Portogallo, interessata dal massiccio blackout che ha colpito il Paese e la vicina Spagna. Stazioni chiuse, treni cancellati, problemi di telefonia mobile e sulla rete internet, disagi all'aeroporto. Il ministro portoghese per la Coesione territoriale, Castro Almeida, ha affermato che potrebbe essere dovuto a un attacco informatico ma il Centro nazionale di cybersecurity (CNCS) portoghese ha affermato che, al momento, non sono stati identificati indizi che suggeriscano un attacco del genere. La Empresa Portuguesa de Àguas Livres (EPAL), che è responsabile dell'approvvigionamento idrico nella Grande Lisbona, ha informato inoltre che il blackout elettrico "potrebbe causare interruzioni dell'approvvigionamento idrico".