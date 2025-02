BIT, presentazione internazionale nuova Rete Italiana Ostelli Roma, 6 feb. - Il 10 febbraio 2025, alle ore 17.30, nello Stand della Regione Basilicata, all'interno della B.I.T., Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Pad. 11 - Stand P47, la nuova Rete Italiana di Ostelli "C.I.A.O. A.M.I.C.O." Hostelling International sarà presentata alla stampa, alle Istituzioni, alle Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali ed a tutti gli operatori di settore. Il giornalista Biagio Maimone coordinerà i lavori introducendo i temi trattati ed illustrando alcuni dettagli inerenti alla campagna di comunicazione destinata al progetto "Vita da Ostello", in tour nazionale per lo sviluppo dei territori a cui è abbinata l'iniziativa ArtHo. Seguiranno gli interventi di Michele Viola, Coordinatore nazionale e Delegato della Rete Mondiale Hostelling International, di Francesco Barbuto, Vice Presidente nazionale dell'Associazione A.M.I.C.O., che rappresenta in esclusiva Hostelling International in Italia, di Andrea Mehanna, Fondatore di HostelsClub, unico canale di vendita di Ostelli tutto italiano e partner tecnologico della nuova rete, di David Mouhanna giovanissimo Direttore di un Ostello di Milano da 400 posti letto, già portavoce degli Ostelli italiani della Rete. Stephan Kurmann, Presidente della Rete Mondiale Hostelling International , saluterà i presenti con un messaggio in italiano e, infine, Brianda Lopez , CEO di Hostelling International, presenterà la Rete Mondiale (www.hihostels.com).