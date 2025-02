Bit, Mangia's: l'italianità è chiave per un hotellerie vincente Rho, 11 feb. (askanews) - "La nostra idea di hotellerie è semplice e genuina: applichiamo i brand standard internazionali, molto rigidi, molto sofisticati, ma ci mettiamo dentro il cuore italiano, lifestyle, qualche cosa che non si riesce a trovare altrove. Se tu fai bene l'ospitalità, hai successo, ma potrebbe essere noiosa. Se la fai bene e gli metti un po' di Italia dentro, il Made in Italy vince sempre". Lo ha detto ad askanews in Bit Fiera Milano Marcello Mangia, presidente e amministratore delegato di Mangia's Resorts and Club. "L'anno sarà bellissimo - ha aggiunto Mangia - abbiamo dei numeri molto incoraggianti, la Sicilia e la Sardegna che sono le nostre destinazioni sembrano essere veramente di grande tendenza, sono anche destinazioni non abbastanza sfruttate, perciò c'è una possibilità di grande espansione, siamo molto molto soddisfatti, la strada che abbiamo intrapreso sta dando dei risultati, un turismo esperienziale fortemente legato ai territori, fuori dalla grandissima folle delle destinazioni premium, ma con alto valore aggiunto, perché sono clienti anche altospendenti. Sono arrivati grandi brand internazionali, Merriot, Hilton, in Sicilia e Sardegna, questo è un fatto che fa ben sperare anche per il futuro".