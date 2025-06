Biodiversità, Pichetto Fratin: per Italia patrimonio enorme Roma, 3 giu. (askanews) - "L'Italia rispetto alla superficie e agli abitanti è il paese al mondo che ha la maggiore biodibersità, faunistica, di paesaggio, un patrimonio enorme da conservare e da tramandare, con una valenza culturale e ambientale fortissima perché conservare questo patrimonio significa conservare l'ambiente e quindi trasferire l'ambiente che viviamo migliore rispetto a quello che abbiamo. Creando anche tutta una serie di opportunità di lavoro, di un nuovo turismo". Lo ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione della cerimonia di premiazione della XVI edizione di "Obiettivo Terra" 2025, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree Protette d'Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, con la main partnership di Haiki+, l'event partner Comset, del gruppo Sphere S.p.A., d e con la digital partnership di Bluarancio, per celebrare l'imminente Giornata Mondiale dell'Ambiente che si festeggia il 5 giugno.