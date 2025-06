Biodiversità, Pecoraro: tutela parchi fondamentale Roma, 3 giu. (askanews) - "I parchi e le aree protette italiane sono una ricchezza del nostro paese peraltro adesso tutelata dalla Costituzione. L'Italia ha il record della biodiversità in Europa ed ecco perché bisogna sempre più far capire ai cittadini, ai turisti, alle future generazioni, che la tutela dei nostri parchi è fondamentale e la sfida è anche completare quei parchi nazionali previsti dalla legge, come i parchi siciliani, Egadi, Eolie, Monti Iblei, il parco dei Trabocchi nella costa teatina e alcune aree protette che devono ancora essere realizzate. Dobbiamo fare in modo che questo sia un grande contributo alla salvaguardia della natura ma anche al turismo sostenibile che fa dell'Italia come viene chiamato il Bel Paese". Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, in occasione della cerimonia di premiazione della 16a edizione di "Obiettivo Terra" 2025, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree Protette d'Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, con la main partnership di Haiki+, l'event partner Comset, del gruppo Sphere S.p.A., e con la digital partnership di Bluarancio, per celebrare l'imminente Giornata Mondiale dell'Ambiente che si festeggia il 5 giugno. La foto vincitrice del Primo Premio