Bill Gates per la terza volta in tre anni in India Milano, 19 mar. (askanews) - Bill Gates è tornato in India per la terza volta in tre anni. Una visita con un'agenda ricca di incontri di alto livello e progetti ambiziosi. Dal dibattito sull'assistenza sanitaria basata sull'intelligenza artificiale con il primo ministro Narendra Modi al rafforzamento delle partnership agricole e all'esplorazione delle innovazioni digitali, il co-fondatore di Microsoft e filantropo si è concentrato sul ruolo dell'India nel dare forma al progresso globale. "L'India è un luogo in cui grandi sfide incontrano ambizioni ancora più grandi", ha scritto Gates che è stato ospite dell'evento Future Forward a Nuova Delhi. La Fondazione di Bill Gates è da anni attiva in India con iniziative in agricoltura digitale, biotecnologia e agricoltura resiliente al clima.