Bill Gates a CTCF: AI affascinante e sconvolgente, serve forma giusta Roma, 10 feb. (askanews) - " La AI è affascinante e sconvolgente perché risolverà molti problemi, ci saranno nuovi prodotti, innovazioni, aiuterà a velocizzare, per esempio le prassi mediche etc, ma cambierà le cose così tanto perché in effetti con questo tipo di intelligenza riusciremo a fare dei passi in avanti, questo cambierà il mercato del lavoro, l'imposizione fiscale, ci sarà chi la usa bene chi la usa male... questa è un'estensione dello rivoluziona digitale, ma ancora più profonda. E quindi la mia preoccupazione è di dare una forma giusta a tutto questo. Però ci saranno sicuramente delle cose positive proprio perché è potente": lo ha affermato Bill Gates, fondatore di Microsoft, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove domenica 9 febbraio.