Bilancio sostenibilità, Pecoraro: strumento credibilità brand Roma, 6 feb. (askanews) - "Lavorare nella direzione della sostenibilità ambientale, sociale, economica, quali elementi strategici per lo sviluppo del Paese, e in sintonia con l'art. 9 della Costituzione italiana che promuove la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, è più di un semplice adempimento burocratico. Ciò che davvero qualifica le attività imprenditoriali è la loro capacità di rispondere in modo efficace, e concreto, alle nuove sfide che la transizione ecodigital richiede. La redazione di un bilancio di sostenibilità può quindi diventare un punto di forza nella misurazione delle performance aziendali, nell'approccio ai processi di governance e la trasparenza della loro comunicazione. Pertanto, la rendicontazione delle pratiche sostenibili, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, rappresenta lo strumento principale attraverso cui fare del monitoraggio e della reputazione aziendale elementi chiave per la credibilità dei brand". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, annunciando l'evento "Bilancio di Sostenibilità: trasparenza e credibilità dei dati. Una sfida EcoDigital", promosso dalla Rete EcoDigital e dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con TreeBlock, Asacert, che si terrà a Milano, giovedì 13 febbraio, ore 16.30, presso la sede di W Executive, Palazzo Bocconi (Corso Venezia, 48) e in diretta streaming su Radio Radicale. Nel corso dell'appuntamento, dedicato alle aziende che aspirano ad affrontare con successo le sfide della transizione ecologica e della trasparenza nella rendicontazione ESG, saranno approfondite le ultime novità legislative e le prospettive di applicazione delle nuove procedure, evidenziando gli strumenti innovativi disponibili per supportare le aziende nel percorso di conformità e nella gestione della sostenibilità aziendale. L'evento sarà aperto dal saluto di benvenuto di Ottavio Maria Campigli (Senior Equity Partner e Founder di W Executive) cui farà seguito la tavola rotonda con gli interventi di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); Stefan Grbovic (CEO e Co-Founder di TreeBlock); Fabrizio Capaccioli (CEO di Asacert); Marcella Panzeri (Amministratore Cama Srl); Oscar di Montigny Presidente di Grateful, Foundation e Managing Partner di Wise Gate). Modera: Alessandra Frangi (Founder di ESG News). Con il recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il quadro regolatorio si è evoluto per garantire maggiore trasparenza e comparabilità nelle dichiarazioni di sostenibilità. Tuttavia, la frammentazione delle normative tra i diversi Paesi ha generato complessità operative, portando la Commissione Europea a prevedere, entro la metà del 2025, una riduzione degli obblighi di rendicontazione almeno del 25%, con un focus sulle PMI. Media partners dell'evento: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, ESG News.