Biennale Danza, McGregor: festival tra miti del passato e futuri Venezia, 28 mar. (askanews) - "È stato incredibile per me scoprire che molti artisti si immergono nei miti del passato o creano nuovi miti del futuro, di un futuro speculativo. E ho pensato che sarebbe stato fantastico organizzare un festival che tenesse davvero insieme quel lavoro". Lo ha detto ad askanews il direttore artistico della Biennale Danza, Wayne McGregor, presentandoci il festival internazionale intitolato "With Makers / Creatori di miti". "Il corpo stesso - ha aggiunto il coreografo - è un atto politico. Penso che molti degli artisti che abbiamo nel nostro festival usino il loro corpo come forma di protesta o come forma di idee incarnate o come forma di comunicazione di qualcos'altro e questo è uno dei grandi poteri della danza. E penso anche, in particolare in questo festival, che ci sia molto lavoro che parla davvero di temi contemporanei e temi contemporanei molto difficili che penso si tradurranno in modo molto interessante per il pubblico". "Spero che continuiamo a evolverci - ha concluso McGregor, giunto alla sua quinta Biennale da direttore -. Ho ancora molta energia per fare la differenza. Vogliamo fare la differenza. Vogliamo lavorare con gli artisti per fare il lavoro che vogliono fare. E abbiamo ancora molta passione ed energia per questo".