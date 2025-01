Biden: l'assassino di New Orleans si ispirava all'Isis Camp David, 2 gen. (askanews) - "L'FBI mi ha riferito che l'assassino era un cittadino americano, nato in Texas. Ha prestato servizio attivo nell'esercito degli Stati Uniti per molti anni. Ha anche prestato servizio nella riserva dell'esercito fino a pochi anni fa". Lo ha detto il presidente Usa Biden parlando dell'attacco a New Orleans in cui sono morte 15 persone. "L'FBI mi ha anche riferito che poche ore prima dell'attacco ha postato dei video sui social media che indicavano che si ispirava all'ISIS, esprimendo il desiderio di uccidere, il desiderio di uccidere. La bandiera dell'ISIS è stata trovata nel suo veicolo, che ha noleggiato per condurre questo attacco".