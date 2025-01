Biden: "L'accordo di cessate-il-fuoco in Medio Oriente sarà in fasi" Washington, 15 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato l'accordo per un cessate-il-fuoco tra Isarele e Hamas raggiunto dopo mesi di incessante lavoro diplomatico, in particolare di Stati Uniti, Qatar ed Egitto. "L'accordo è strutturato in tre fasi - ha detto - la prima fase durerà sei settimane. Comprende un cessate il fuoco pieno e completo, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza e il rilascio di un certo numero di ostaggi detenuti da Hamas, tra cui donne, anziani e feriti. E sono orgoglioso di dire che anche gli americani parteciperanno al rilascio degli ostaggi nella prima fase". Biden ha parlato con a suo fianco la vicepresidente Kamala Harris e soprattutto il suo segretario di Stato (il "ministro degli esteri" americano), Antony Blinken, che ha viaggiato decine di volte in Medio Oriente per negoziare l'accordo