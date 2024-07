Biden: "Dobbiamo finire il lavoro, vi garantisco che sto bene" Roma, 13 lug. (askanews) - "Dobbiamo finire il lavoro. E vi prometto che sto bene": lo ha detto il presidente americano Joe Biden ai suoi sostenitori durante un evento elettorale in un ristorante a Northville, in Michigan, Stato cruciale per battere Donald Trump a novembre. "Dobbiamo finire il lavoro. Vi garantisco che sto bene", ha detto ai suoi sostenitori. "Per molto tempo ero troppo giovane perché ero il secondo uomo più giovane mai eletto al Senato degli Stati Uniti e comunque, e ora sono troppo vecchio. Ma so che, spero, con un po' di anni arriva anche un po' di saggezza. E spero in questo momento, penso che l'alternativa non sia un'alternativa e penso che la l'etica sia importante, penso che la decenza sia importante, noi siamo ottimisti, siamo un paese rispettabile, siamo un paese onorevole e vi do la mia parola". Video su askanews.it