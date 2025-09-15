Bessent: vicini ad accordo tra Usa e Cina su TikTok Madrid, 15 set. (askanews) - Stati uniti e Cina sono vicini al raggiungimento di un accordo sulla questione del social network TikTok. Lo ha affermato da Madrid il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, impegnato in una sessione di negoziati sui dazi con il vicepremier cinese He Lifeng. "Credo che, per quanto riguarda l'accordo su TikTok, siamo molto vicini a raggiungerlo o forse abbiamo già risolto la questione", ha dichiarato Bessent precisando comunque che gli Stati Uniti non sono disposti a sacrificare la sicurezza nazionale per un'app di social media. Su Tiktok che è di proprietà della cinese ByteDance pende negli Usa l'effetto di una legge, convalidata anche dalla Corte suprema, che imporrebbe la vendita del ramo americano a un operatore locale. Il presidente Usa Donald Trump, dopo aver inizialmente chiesto il divieto di TikTok durante il suo primo mandato, ha cambiato posizione e ha rinviato il divieto per tre volte. La questione è quindi ancora oggetto di trattative tra Washington e Pechino ed è uno dei temi più scottanti sul tavolo dei negoziati di Madrid.