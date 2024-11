Berrettini e Tamberi in campo contro la violenza sulle donne Milano, 21 nov. (askanews) - Matteo Berrettini e Gianmarco Tamberi scendono in campo contro la violenza sulle donne. I due campioni azzurri hanno aderito a #NessunaScusa, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa da Mara Carfagna, deputata di Noi Moderati-Centro Popolare, condividendo il messaggio che nulla può mai giustificare femminicidi, stupri, maltrattamenti, molestie, che la gelosia, il raptus, la provocazione, l'abbigliamento di una donna non sono mai una scusa. "La violenza sulle donne non ha nessuna scusa - dice nel video Matteo Berrettini - Non è una scusa dire l'amavo troppo, non è una scusa dire ero geloso, non è una scusa dire mi ha provocato. Pensaci: se picchi o molesti una donna, non hai scuse. Nessuna scusa". "È stato un raptus, non è una scusa - aggiunge Tamberi - Se l'è cercata, non è una scusa. Mi ha tradito, non è una scusa. Se si desidera una donna accanto, bisogna saperla amare. E nelle difficoltà, bisogna sapere trovare una soluzione che non contempli la violenza. La violenza sulle donne non è mai legittima"