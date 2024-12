Bernacchi: Urgente un impegno trasversale per l'Agenda 2030 Roma, 6 dic. (askanew) - "Il Global Compact delle Nazioni Unite è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo, con circa 22.000 imprese in 70 Paesi, e il Network italiano conta 630 aziende aderenti. Il nostro obiettivo è promuovere la sostenibilità integrata, nel rispetto dei principi relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione. Insistiamo affinché le imprese coinvolgano le proprie catene di fornitura in percorsi virtuosi di sostenibilità, ad esempio, con strategie win-win che migliorino la resilienza, riducano i rischi di reputazione e assicurino la conformità alle normative europee. La sostenibilità non può essere un dipartimento isolato: deve diventare una strategia aziendale integrata, con obiettivi chiari e misurabili". Lo ha dichiarato Daniela Bernacchi, Executive Director UN Global Compact Network Italia intervenuta a The Watcher Talk Salute, il format di Urania TV, sul tema sostenibilità in ambito sanitario. "Siamo consapevoli di essere lontani dagli obiettivi dell'Agenda 2030, ma non possiamo arrenderci. Serve un impegno collettivo e trasversale, specialmente sulla tutela della biodiversità, sulla salute e sull'inclusione. Il nostro ruolo è aggregare istituzioni, governi e privati per accelerare questo progresso".