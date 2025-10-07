Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
VideoBerlino, sedie vuote per le vittime del 7 ottobre e per gli ostaggi
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Berlino, sedie vuote per le vittime del 7 ottobre e per gli ostaggi

Berlino, sedie vuote per le vittime del 7 ottobre e per gli ostaggi

Berlino, 7 ott. (askanews) - Centinaia di sedie vuote sono state disposte davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino in memoria delle vittime e degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, a due anni dall'attacco del 7 ottobre. Un'iniziativa promossa dall'Unione degli studenti ebrei tedeschi. Sulle sedie le immagini dei rapiti, con il loro nome. "Abbiamo visto purtroppo durante lo Yom Kippur a Manchester che questo è ancora un enorme pericolo in Europa" ha detto una studentessa di Duesseldorf - è proprio qui il mio appello alla politica, affinché combatta attivamente l'antisemitismo e mostri alla società che per noi è importante che si faccia davvero qualcosa contro l'odio che ancora viene rivolto contro gli ebrei".