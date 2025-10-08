Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattarella 4 ottobreBonifici istantaneiCrosetto operatoAi Mode GoogleUcraina-Russia
Acquista il giornale
VideoBen-Gvir al Monte del Tempio "per pregare per la distruzione Hamas"
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Ben-Gvir al Monte del Tempio "per pregare per la distruzione Hamas"

Ben-Gvir al Monte del Tempio "per pregare per la distruzione Hamas"

Milano, 8 ott. (askanews) - Il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si è recato oggi sul Monte del Tempio (Spianata delle moschee) a Gerusalemme per pregare per "la vittoria in guerra, la distruzione di Hamas e il ritorno degli ostaggi". Lo status quo in vigore dal 1967, quando Israele ha assunto il controllo della città vecchia di Gerusalemme, prevede che gli ebrei possano visitare in alcuni orari il sito religioso, ma senza che sia prevista alcuna preghiera. Il ministro Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra israeliana, ha più volte messo in discussione tale disposizione.