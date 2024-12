"Believe", il primo cortometraggio dell'Aeronautica Militare Milano, 5 dic. (askanews) - Si chiama "Believe" il primo cortometraggio dell'Aeronautica Militare, realizzato in collaborazione con MG Production, e presentato dopo Roma e Bari anche a Milano. Un debutto per l'Aeronautica che con questa opera intende rivolgersi al pubblico più giovane, la generazione Z, per trasmettere i propri valori e la propria missione. Protagonista Underdog, nickname di un adolescente appassionato di tecnologia che recluta tre suoi coetanei - il GOAT, Bailey e Atticus - per un'avventura epica. Le missioni da virtuali presto si trasformeranno in altro. Il cortometraggio sarà disponibile sul canale YouTube dell'Aeronautica Militare, in 3 puntate, ogni giovedì a partire dal 12 dicembre. Il corto è stato presentato presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare a Roma, successivamente presso il Comando delle Scuole AM/3^ R.A. a Bari e infine al Comando Squadra Aerea - 1^R.A. a Milano, rispettivamente alla presenza del Gen. S.A. Aurelio Colagrande, del Gen. S.A. Silvano Frigerio e del Gen. S.A. Alberto Biavati, oltre a rappresentanze di militari dei reparti interessati.