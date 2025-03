Belgrado, studenti accusano: alla manifestazione usata "arma sonora" Belgrado, 17 mar. (askanews) - Migliaia di manifestanti si disperdono all'improvviso durante la mega manifestazione contro la corruzione e il governo Vucic, che si è tenuta sabato 15 marzo a Belgrado. Nelle immagini si vede la folla che fugge rapidamente: Torcia dei telefonini accesa, era in corso un omaggio silenzioso di 15 minuti, uno per ognuna delle 15 vittime provocate dal crollo parziale del tetto della stazione ferroviaria di Novi Sad a novembre, il tragico incidente da cui sono partite le rivolte studentesche. Molti dei presenti hanno poi riferito di aver riportato problemi di salute per il rumore improvviso, mentre sui social media girano video che denunciano l'accaduto. Le autorità sono accusate di aver utilizzato un tipo di arma sonora, chiamata "cannone sonoro". I ministeri della polizia e della difesa, l'agenzia di sicurezza, il presidente e il primo ministro serbi hanno tutti negato fermamente l'uso di un simile dispositivo e hanno annunciato un'indagine sull'incidente. Anche la Commissione europea ha chiesto un'indagine trasparente.