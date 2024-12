Batteria a sabbia: nuove possibilità di sostenibilità dell'industria Milano, 19 dic. (askanews) - Nuove prospettive di sostenibilità nell'industria e uno spazio sempre più rilevante per le energie rinnovabili. Sono le linee lungo le quali anche l'Italia si sta iniziando a muovere e che alcune imprese battono da tempo. È il caso, per esempio della Magaldi Green Energy. "La Magaldi è un'azienda che ha 95 anni - ha detto ad Askanews la vicepresidente dell'azienda, Letizia Magali - è sempre stata impegnata nella realizzazione di impianti per la riduzione dell'impatto ambientale nell'industria pesante, in particolare specializzata nella gestione dei processi di materiale ad altissime temperature. Questa nostra competenza nella gestione delle alte temperature è stata declinata in un progetto innovativo che poi ha visto la sua realizzazione negli ultimi anni. La Magaldi Green Energy ha infatti ideato e poi realizzato una batteria, una batteria innovativa che accumula l'energia rinnovabile intermittente nella sabbia". Questa nuova batteria, realizzata con materiali reperibili ed ecologicamente sostenibili, oltre a fornire energia da rinnovabili può essere anche un vero e proprio elemento della produzione. "La batteria a sabbia o le batterie cosiddette termiche - ha aggiunto la manager - si occupano di gestire l'intermittenza delle fonti rinnovabili, perché appunto accumulano l'energia, ma rilasciano calore, vapore per le industrie, perché le industrie, fatto cento il consumo delle industrie, 30 è energia elettrica, ma il 70 è calore, è vapore: tutti i processi industriali, dalla carta al food and beverage, al vetro, alla ceramica, all'acciaio, utilizzano vapore tra i 100 gradi e i 1000 gradi, che attualmente è prodotto con il gas". La batteria della Magaldi Green Energy può quindi dare un contributo alla decarbonizazione dei processi industriali, aumentando ulteriormente lo spazio per le energie rinnovabili, che stanno diventando sempre più rilevanti anche nel mercato. "Nel 2023 l'87% di nuova potenza installata nel mondo - ha concluso Letizia magali - è stata rinnovabile. Questo vuol dire che il mercato dell'energia sta andando verso la produzione di energia per la maggior parte delle volte da fonti solare ed eolico principalmente. Quindi è un trend che ha avuto il suo inizio e che non si frenerà". In questo ambito è particolarmente importante l'azione a livello continentale e internazionale, che Letizia Magaldi sostiene anche come presidente sia del Kyoto Club sia della Camera di Commercio del Messico in Italia.