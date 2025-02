Bartoli (Ordine Giornalisti): "Vicenda Paragon ha troppi lati oscuri" Roma, 19 feb. (askanews) - "Una vicenda che ha tantissimi lati oscuri, che non si riesce a chiarire. Quindi noi abbiamo ritenuto di fare un'iniziativa, la prima nella storia dell'Ordine e della Fnsi, di fare formale denuncia alla procura della Repubblica, perché è intollerabile non sapere chi e perché ha spiato dei giornalisti": così il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, a margine di una conferenza stampa nella sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana, durante la quale è stata presentata l'iniziativa giudiziaria. Presenti inoltre il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani e la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante. "Questa situazione confligge con le elementari basi di uno stato di diritto, di una democrazia, quindi dopo avere atteso già diversi giorni e settimane di fare chiarezza, adesso abbiamo preso questa iniziativa, che sia la magistratura a fare chiarezza. Non ci può essere il segreto di Stato su chi spia in maniera illegale e illegittima i giornalisti", ha sottolineato Bartoli.