Barone segna il record di velocità a bordo di una nave: a 164 km Civitavecchia, 19 set. (askanews) - Un record da brividi, al volante di una Ferrari SF90 Stradale Fabio Barone ha superato se stesso e ha sfrecciato sul ponte di lancio della Nave Trieste raggiungendo i 164 km/h. Il pilota romano, già detentore di 6 World Guinness Record, ha superato a Civitavecchia il precedente risultato di 12 km/h ottenuto l'anno scorso a Taranto. "E' la realizzazione di tanti mesi di lavoro e di un sogno, è andato tutto bene però abbiamo faticato tanto, è la giusta ricompensa". Uno sprint lungo 205 metri sul ponte di volo di Nave Trieste (in tutto 236 metri) l'unità più innovativa e tecnologica della Marina Militare Italiana. I 1.000 cv del bolide di Maranello, preparato dal Team Capristo, hanno stupito per reattività e potenza, riuscendo a sfruttare buona parte del ponte del Trieste per poi fermarsi con grande agilità a traguardo raggiunto tra gli applausi di tutti i presenti, compreso l'equipaggio della nave.