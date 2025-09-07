Venerdì 5 Settembre 2025

Bruno Vespa
Video
VideoBarbara Hernandez: record mondiale per la nuotata piu' lunga in acque gelide
7 set 2025
Barbara Hernandez: record mondiale per la nuotata piu' lunga in acque gelide

Prima donna a nuotare 3,84 km con acqua a 4,5 C e temperatura 0 C senza muta