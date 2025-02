Bannon, Ceccardi (Lega): Polemica saluto distrazione sinistra Roma, 21 feb. - "In queste ore stiamo assistendo alla classica manovra di distrazione da parte della sinistra europea, internazionale e americana, tutta concentrata sul presunto saluto romano di Steve Bannon. Come testimone diretta dell'evento, posso affermare che si trattava di un gesto senza alcuna intenzionalità politica, tra l'altro accompagnato anche da un saluto con un pugno chiuso. E nessuno ha sollevato polemiche su quest'ultimo gesto. Tutto ciò dimostra ancora una volta come la sinistra stia alimentando sterili e inutili polemiche, per distogliere l'attenzione dalle problematiche reali dei cittadini. Al CPAC, dove siamo impegnati a difendere gli interessi comuni, americani ed europei, ci stiamo concentrando su questioni cruciali per il nostro futuro. Il focus dovrebbe essere sulle sfide reali che affrontiamo insieme, come quella dell'immigrazione. Sul tema, abbiamo avuto un dibattito molto interessante in cui americani ed europei hanno dialogato da diverse prospettive, portando contributi e cercando soluzioni comuni. Ecco, è ora di tornare al cuore delle discussioni importanti per il futuro dell'Europa e degli Stati Uniti". Così l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi in una dichiarazione video.