Bangladesh, studenti ridipingono i muri per cancellare il passato Dacca, 14 ago. (askanews) - Una mano di vernice per voltare pagina, gli studenti di Dacca hanno cancellati i graffiti e gli altri slogan che chiedevano la partenza del "killer Hasina", la premier-dittatore rovesciata dalle proteste popolari. I giovani del Bangladesh sono ottimisti riguardo al futuro e dopo il cambio di governo di cui sono tra i principali promotori realizzano murales colorati e dipingono le strade con messaggi per illustrare l'indipendenza e la libertà del Bangladesh dal regime di Hasina.