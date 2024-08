Bangladesh, Muhammad Yunus è atterrato a Dacca Milano, 8 ago. (askanews) - Muhammad Yunus è tornato in Bangladesh. Il premio Nobel per la pace, atterrato a Dacca con un volo da parigi via Dubai, guiderà un governo provvisorio dopo che una rivolta studentesca ha posto fine al governo quindicennale di Sheikh Hasina. Il giuramento è previsto per oggi.