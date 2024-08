Bangladesh, leader opposizione: il Nobel Yunus guidi governo ad interim Milano, 6 ago. (askanews) - Muhammad Yunus alla guida di un governo ad interim del Bangladesh. Lo chiede il leader del principale movimento di protesta nel paese, Nahid Islam, che auspica per il premio Nobel per la pace un ruolo da "consigliere senior", dopo che l'esercito ha preso il controllo del paese a seguito della fuga in India della prima ministra Sheikh Hasina. "Abbiamo deciso che il governo ad interim sarà formato e guidato dal premio Nobel Dr. Muhammad Yunus, famoso a livello internazionale e ampiamente riconosciuto. Abbiamo parlato con Muhammad Yunus. Egli ha accettato di assumersi la responsabilità di salvare il Bangladesh, rispondendo all'appello degli studenti e delle persone", ha affermato Nahid Islam, che presiede il collettivo degli Studenti contro la discriminazione. Yunus, 84 anni, è noto per aver fatto uscire milioni di persone dalla povertà attraverso la sua pionieristica banca di microfinanza. Ma ha attirato la persistente inimicizia di Hasina, che lo ha accusato di "succhiare il sangue" dei poveri. Il Premio Nobel, intervistato da France 24, ha definito le dimissioni di Hasina il "secondo giorno della liberazione" del paese. I disordini nel paese, che hanno già provocato almeno 300 morti, sono scoppiati dopo che i leader dei movimenti studenteschi hanno dichiarato una campagna di disobbedienza civile per chiedere le dimissioni della premier Hasina. La protesta studentesca si è trasformata in un movimento antigovernativo più ampio che ha portato poi alle dimissioni della premier.