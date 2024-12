Bangladesh, il mostro gigante realizzato con i rifiuti inquinanti Milano, 19 dic. (askanews) - Una statua gigante di circa 19 metri sulla spiaggia di Cox's Bazar in Bangladesh realizzata con 10 tonnellate di rifiuti di plastica raccolti dalle coste vicine. La Bidyanondo Foundation, un'organizzazione di volontariato, ha realizzato la statua con l'aiuto degli studenti del dipartimento di belle arti dell'Università di Dhaka. Gli organizzatori affermano che si tratta del "mostro di plastica più grande" del mondo, eretto per creare consapevolezza sulla minaccia dell'inquinamento da plastica per la biodiversità marina e la vita umana.